Les tensions persistent au Kosovo

Les protestataires se sont réunis devant la mairie de Zvecan, lourdement protégée par les soldats de la Kfor, la force multinationale emmenée par l’OTAN au Kosovo. Ses soldats encerclent le bâtiment municipal et ont renforcé la défense des lieux avec du fil barbelé et une barrière en métal, a rapporté une journaliste de l’AFP.

Les manifestants, calmes pour l’instant, ont déployé un gigantesque drapeau serbe de plus de 200 mètres de long, entre le centre-ville et les abords de la mairie.

De crise en crise

Depuis quelques jours, la situation est très tendue dans la région, qui va de crise en crise depuis des années. De nombreux membres de la communauté serbe majoritaire dans quatre villes du Nord ne reconnaissent pas l’autorité de Pristina et sont fidèles à Belgrade.

Maires jugés «illégitimes»

Les manifestants réclament le départ des maires albanais jugés «illégitimes» et celui de la police kosovare. L’OTAN a annoncé mardi l’envoi de nouvelles forces après que 30 de ses soldats ont été blessés, lundi, dans de violents heurts avec les manifestants serbes. Du côté des protestataires, Belgrade a annoncé 52 blessés.

La Serbie, soutenue par ses alliés russe et chinois, n’a jamais reconnu l’indépendance proclamée en 2008 par son ex-province, une décennie après une guerre meurtrière entre forces serbes et rebelles indépendantistes albanais. L’Union européenne, qui fait office de médiateur entre les deux anciens ennemis depuis une décennie, a appelé les deux parties à «désamorcer les tensions immédiatement et sans conditions».