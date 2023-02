En tenue d’Ève ou presque: Les tenues de rave-parties créent l’extase

Ils laissent apparaître beaucoup de peau nue et sont à dominante noire: les looks actuellement tendance sur Pinterest et TikTok semblent tout droit sortis d’un club techno.

Prêt pour une nuit blanche? Utilisateurs de réseaux sociaux et marques de luxe se lâchent avec des looks de ravers.

Sourcils décolorés, lunettes de vitesse et grosses chaussures: sur TikTok, les tenues de rave-parties cartonnent. Les vidéos du hashtag #raverfashion, qui comptent près de 100 millions de vues, mettent en scène des utilisateurs TikTok qui présentent leurs tenues pour la prochaine soirée techno.

Le look Berlin est très demandé

La Gen Z et les milléniaux accordent toujours plus d’intérêt aux looks faits pour les longues nuits passées dans les clubs et dans les rave-parties dans des entrepôts désaffectés. Sur Pinterest, les utilisateurs recherchent de manière ciblée des tenues dignes d’un sésame pour entrer au Berghain, le temple berlinois de la techno. Alors que le terme de recherche «Berlin Rave Mode» a enregistré une hausse de 250% au cours des deux dernières années, «House-Music Outfits» a, quant à lui, augmenté de 185% au cours de cette même période.

Pinterest

Une grande partie des looks qui apparaissent en effectuant cette recherche sont des tenues intégralement noires, souvent en vinyle ou en cuir.

Beaucoup de peau nue et autant d’accessoires

Selon un rapport sur les tendances Pinterest, les internautes sont à la recherche d’espaces dans lesquels ils peuvent se lâcher et s’habiller comme bon leur semble. Sur TikTok, un grand nombre de looks de ravers dévoilent beaucoup de peau nue, tant chez les femmes que chez les hommes. Harnais et chaînes autour du cou font souvent partie intégrante de la tenue.

Souvent, les accessoires sont bien plus qu’esthétique: un sac banane permet notamment d’y ranger ses cartes et son téléphone portable et de garder les mains libres pour danser et boire. Il n’est pas non plus rare de voir les ravers, tous sexes confondus, arborer un éventail. Quiconque s’est déjà rendu dans un club très fréquenté sait à quel point la température peut grimper dans ce genre de lieu fréquenté par des hordes de danseurs frénétiques. Un éventail est donc le bienvenu – et pas qu’en été.

Au lieu d’être perchés sur des talons aiguilles, la plupart des ravers optent pour de grosses bottes pour leur tenue. Idéal pour danser jusqu’au bout de la nuit sans que cela devienne une torture pour les pieds! Mais comme le montre Mekchno sur TikTok, il faut parfois souffrir avant que les chaussures se fassent aux pieds. Son astuce: appliquer des sparadraps pour ampoules aux pieds et les recouvrir ensuite de bandages.



Les looks de rave-parties se retrouvent également sur les podiums

Les looks de rave-parties ne font pas que cartonner sur les réseaux sociaux. Les marques de luxe comme Balenciaga ou Vetements piochent volontiers dans la sous-culture techno pour leurs créations. Pour sa collection automne-hiver 2023-2024, Vetements a présenté des looks qui ne détonneraient pas dans la file d’attente devant un club techno.

Noir pour la couleur et cuir pour la matière: c’est ce qu’annonce la marque Vetements pour sa collection automne-hiver 2023-2024. Instagram/vetements

Les accessoires tels que les lunettes de vitesse ne se retrouvent pas uniquement sur le nez des ravers, mais font aussi, à l’occasion, leur apparition dans les défilés de Balenciaga.

Les lunettes de soleil comme ici chez Balenciaga, font souvent partie des accessoires portés par les ravers. Instagram/demnagram

Bottega Veneta flirte aussi avec la culture rave. Pendant le confinement, la marque de luxe italienne a même organisé un défilé secret au Berghain, qui lui a toutefois valu une pluie de critiques en raison de l’after VIP. Cette saison, le Berghain sera représenté en personne dans la mode à travers l’emblématique videur du club, Sven Marquardt, qui a posé pour la marque 44 Label Group du DJ et producteur de techno Max Kobosil.

Pour entrer au Berghain, il faut d’abord obtenir le feu vert de Sven Marquardt. Instagram/44labelgroup