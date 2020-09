«Les tenues doivent être assorties à la voiture»

C’était en été 2017, quand mon ami et moi avons vu une voiture qui allait parfaitement avec ma tenue, sur un parking. Nous avons pris une photo et l’avons postée sur Instagram, sans trop réfléchir. C’est après avoir reçu de nombreux commentaires positifs qu’on a décidé de faire plus de photos du même genre.

Quand on regarde vos photos, on dirait que vous êtes plutôt fan de voitures anciennes que de nouveaux bolides…

J’adore les voitures anciennes. Les formes, les lignes, les couleurs et l’esprit, surtout des voitures des années 1960 à 1990, sont uniques et on ne les retrouve plus guère de nos jours dans les voitures modernes. Chaque modèle de cette époque apportait quelque chose de nouveau en matière de design et de technologie.