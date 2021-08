BDSM - Les tenues les plus importables de Kim Kardashian

Kim Kardashian a fait sensation le 5 août dernier, à Atlanta. L’Américaine a débarqué au concert de son ex, Kanye West, moulée dans une combinaison très BDSM, signée Balenciaga. Une tenue qualifiée de «ridicule» par bon nombre de ses abonnés. Des commentaires négatifs qui n’empêcheront, néanmoins, pas la star de continuer à opter pour des tenues extravagantes, comme elle aime le faire parfois. Voici une sélection de ses looks les plus importables pour le commun des mortels.