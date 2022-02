Canton de Neuchâtel : Les termes «époux» et «épouse» vont disparaître

L’État de Neuchâtel a choisi de modifier ses déclarations d’impôt. Dès 2023, les formulaires à transmettre au canton seront neutres et non genrés.

C’est une mesure, bien dans l’air du temps. Dès l’année prochaine, il n’y aura plus besoin de remplir les colonnes «contribuable ou époux» et «épouse ou partenaire», au moment de remplir sa déclaration fiscale. Dès 2023, les formulaires à transmettre au canton seront totalement neutres et non genrés.