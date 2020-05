Les terrasses auront droit à plus d’espace

Rédiger un nouveau commentaire

J’en étais sûr mais j’en étais sûr , on donne plus de terrasse aux restaurants et déjà t’as une bande pinioufs qui panique : ouiiii mais des passants vont nous éternuer dessus , ouiiii mais va avoir trop de bruit ... vous savez quoi : restez chez vous mais restez y a vie !

Justine 08.05.2020 à 13:09

À toutes ces personnes qui critiquent la réouverture des restaurants et autres lieux... et bien qu'ils restent chez eux et arrêtent d énerver ceux qui veulent retrouver une vie plus ou moins normale et qui ne peuvent plus se permettre de rester fermés et qui n'ont pas le privilège d'être aidés par l'état.