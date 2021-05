Belgique - Les terrasses rouvrent et ça dégénère

Alors que la première partie de la journée a été relativement calme et dans le respect des mesures sanitaires, en fin d'après-midi, plusieurs débordements ont eu lieu à travers le pays, notamment à Bruxelles, Louvain-la-Neuve ou encore à Arlon, à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise.

Sans masque ni distanciation sociale, de nombreux jeunes se sont rassemblés dans les rues du chef-lieu, applaudissant et sautant sur les voitures qui passaient. «Beau respect pour cette journée tant attendue», «C'est donc de cette génération qu'on nous parle depuis des mois? Celle qui est soi disant la plus touchée socialement?». «Finalement, on était mieux confinés non?», se sont indignés les internautes face aux images devenues rapidement virales sur les réseaux sociaux.