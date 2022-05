Ville de Genève : Les terrasses tireront la prise à minuit cet été

Afin de lutter contre les nuisances sonores, il ne sera plus possible, dès le 1er juin en semaine, de consommer à l’extérieur après minuit.

Comme Cendrillon, cet été, les terrasses auront la permission de minuit, et pas plus. Afin de lutter contre les nuisances sonores, la Ville de Genève a décidé d’écourter les festivités en extérieur. Dès le 1er juin, du dimanche au jeudi, les 1500 terrasses situées sur son territoire devront fermer après les douze coups de minuit, rapporte la «Tribune de Genève». Les noctambules pourront continuer de profiter des aménagements extérieurs jusqu’à 2h, les vendredis et les samedis soirs. À l’intérieur des bars, cafés et restaurants, les horaires resteront les mêmes.