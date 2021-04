Soumis à une forte pression des milieux économiques et de la restauration notamment, le Conseil fédéral pourrait décider de certains assouplissements. Il pourrait ainsi permettre la réouverture des terrasses des restaurants. En revanche, les intérieurs des établissements, tout comme les bars et les discothèques resteraient fermés. Le flou demeure toutefois quant à la date de l'entrée en vigueur de ces assouplissments: peut-être dès le 19 avril déjà, ou alors plus tard comme début mai?