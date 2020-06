Colombie

Les terribles effets cachés de la cocaïne

Destruction de cloison nasale, problèmes cardiaques, impuissance sexuelle... La poudre génère des effets méconnus et honteusement dissimulés.

Quelque 500 000 toxicomanes meurent chaque année dans le monde et 35 millions d'entre eux souffrent de «troubles» consécutifs à leur addiction, selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) publié en mai. «Les gens vont difficilement chez le médecin pour une addiction à la cocaïne et ils ne pensent pas que cela cause d'autres affections», explique Efren Martinez, directeur scientifique du centre de désintoxication de la fondation Colectivo Aqui y Ahora, en soulignant la difficulté de traiter ces effets secondaires, dont les patients parlent avec réticence.

Les dégâts au septum du nez sont générés par une consommation effrénée de longue date - dans son cas depuis ses 14 ans. «Les acides que contient la cocaïne ont le pouvoir de dévorer l'os, littéralement», souligne M. Martinez. Et «le plus grave ce sont de micro-infarctus cérébraux» quand la cloison nasale étant perforée, la poudre monte au cerveau. De l'alcool et la marijuana, Nicolas Merizalde est passé très vite à la «neige» et de «façon plus obsessive» que ses amis: «Eux sniffaient une ligne, moi deux». Sa vie est partie en vrille.