France : «Les terroristes ont perdu, Charlie Hebdo est là!»

Devant la Cour, les proches des journalistes tués ont rendu un vibrant hommage jeudi aux dessinateurs «épris de liberté».

La dessinatrice Corinne Rey, alias Coco, a raconté comment elle avait tapé le code et fait entrer les deux terroristes, armés, dans le bâtiment de «Charlie Hebdo». A l'audience, elle a raconté comment elle avait cru mourir exécutée. (Mardi 8 septembre 2020)

Le webmaster de Charlie Hebdo, Simon Fieschi, blessé lors de l'attentat: «J’entends parfois que nous sommes des rescapés. C’est toujours un mot qui me fait drôle comme s’il impliquait qu’on avait échappé à ce qui s’était passé. Je crois qu’aucun d’entre nous n’a échappé à ce qui s’est passé.» (9 septembre 2020)

Ce croquis de salle d’audience créé le 9 septembre 2020, montre le directeur de publication, caricaturiste et écrivain de l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo Laurent Sourisseau, connu sous le nom de Riss, qui témoigne au tribunal «Tribunal de Paris».

«Joyeux», «humanistes», «curieux»: les proches des dessinateurs Cabu, Charb et Honoré, assassinés dans l’attaque contre l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, ont esquissé les portraits de journalistes «engagés» et «épris de liberté», jeudi au procès des attentats de janvier 2015 en France.

«Ils pouvaient tout écrire, tout dessiner, tout dire. C’est cette liberté-là qu’ont voulu détruire les terroristes et leurs complices», lance d’une voix ferme Véronique Cabut devant la Cour d’assises spéciale de Paris, qui juge 14 accusés soupçonnés de soutien logistique aux auteurs des attentats.

Le 7 janvier 2015, son mari Cabu -- Jean Cabut de son vrai nom -- a été abattu par les frères Chérif et Saïd Kouachi dans les locaux du journal qu’il avait contribué à relancer en 1992, au côté de neuf autres personnes, dont les caricaturistes Charb, Tignous, Honoré et Wolinski.

«Morts pour leurs idées»

En trois jours, les attentats contre Charlie Hebdo, des policiers et l’Hyper Cacher ont fait 17 morts et semé l’effroi en France et dans le monde.