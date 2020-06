Statistique

Les Tessinois champions suisses de la consommation d'alcool

Une étude sur les addictions révèle que les Tessinois consomment deux fois plus d’alcool que la moyenne nationale.

Le monitorage des maladies non transmissibles et des comportements addictifs en Suisse a été actualisé. L'on y apprend notamment que les Tessinois sont les champions suisses de la consommation d'alcool.

Le système de monitorage des Addictions et des Maladies non transmissibles (MonAM) a été mis sur pied par l'Observatoire suisse de la santé (OBSAN) sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Appenzellois champions de la fumette

L'on y apprend par exemple que c'est au Tessin que l'alcool est le plus fréquemment consommé, soit deux fois plus qu'en moyenne nationale. Pratiquement un tiers des habitants du canton en boit quotidiennement. Et c'est le cas depuis 1997, année où les statistiques du Tessin ont commencé à être saisies. Genève et le Valais occupaient auparavant le haut du classement.