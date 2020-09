Le Conseil d’État a décidé de mener des projets-pilotes sur des installations de téléphonie mobile de dernière génération, a-t-il indiqué jeudi. L’idée est de mesurer leur rayonnement et de l’analyser, afin de garantir le respect des valeurs limites fixées dans l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI).

Neuf communes verront ces tests menés sur leur territoire. Il s’agit d’Onnens, Villeneuve, La Chaux, Yverdon-les-Bains, Eysins, Jouxtens-Mézery, Penthalaz, Lonay et Lausanne. Chaque site fera l’objet d’une mesure du rayonnement aux lieux à utilisation sensible les plus pertinents: habitations, écoles, crèches. Au printemps 2021, un bilan sera réalisé.