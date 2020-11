Coronavirus : Les tests antigènes sont rapides, mais moins fiables

Contrairement aux tests PCR, ils ne détectent pas le matériel génétique du virus, mais plutôt certaines protéines sur l’enveloppe du virus.

Les tests rapides sont moins précis que la détection par PCR et les personnes malades sont moins souvent détectées.

Dès lundi, près de 80’000 tests devaient être disponibles chaque jour en Suisse pour détecter la présence du coronavirus, contre 30’000 précédemment. L’utilisation de tests rapides rend possible cette montée en puissance, même si leur fiabilité est un peu moins bonne que celle du test PCR.

L’augmentation de 50’000 tests rapides par jour, en plus des 30’000 tests PCR, permet ainsi de disposer de résultats très vite, d’informer les gens dans la foulée et donc d’isoler les patients atteints sans perdre de temps, a déclaré Franziska Suter-Riniker de l'Université de Berne à Keystone-ATS.

Charge virale élevée: bonne détection

Si aucun test n’est exempt d’erreur, les tests rapides sont moins précis que la détection par PCR et les personnes malades sont moins souvent détectées. Les premiers résultats de deux tests rapides de Roche et Abbott au Centre universitaire de médecine générale et de santé publique de Lausanne (Unisanté) ont montré que les tests rapides détectent 85% des personnes infectées par rapport aux tests PCR.