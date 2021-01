A partir du 8 février, l’obligation d’un test PCR de moins de 72 heures pour les passagers aériens arrivant en Suisse va grever le budget des déplacements. Pour une famille, ces frais, à l’aller et au retour peuvent rapidement dépasser les 1000 francs comme le relate la «SonntagsZeitung.» Car certains pays de destination exigent eux aussi de tels tests.

Le dominicale cite l’exemple de l’Egypte où on trouve un séjour à forfait pour une famille de quatre personnes pour 2000 francs. A cela il faudra ajouter huit tests PCR (4 à l’aller et 4 au retour). De grandes agences de voyage proposent des autotests à partir de 165 francs. Pour le retour, en Egypte, le test seul coûte une trentaine de francs auxquels l’hôtel ajoute entre 20 et 50 francs par test pour le transport des échantillons, soit au maximum 80 francs. Au final, la facture pour ce séjour est alourdie de 980 francs.