Genève - Les tests Covid resteront gratuits pour les étudiants

À Uni-Mail, comme sur les autres sites universitaires et des Hautes écoles, les tests salivaires seront gratis pour les étudiants.

L’annonce du Conseil fédéral la semaine passée de l’extension du pass Covid a plongé les universités et les Hautes écoles dans la stupéfaction. Tout le monde s’attendait à ce que la mesure impacte les restaurants, notamment, mais pas l’enseignement supérieur. Couplée à la fin de la gratuité des tests PCR ou antigéniques dès le 1er octobre, la situation devenait alors intenable pour les étudiants non-immunisés, alors que de nombreux cursus impliquent des cours et des ateliers pratiques, comme dans la Haute école de santé ou encore de musique.

Tests salivaires

Une solution a été trouvée au bout du lac pour «garantir l’accès et le droit à l’enseignement, qui sont fondamentaux», dixit le conseiller d’Etat Mauro Poggia, chargé de la Santé: les tests salivaires resteront gratuits pour les étudiants de l’Université de Genève (Unige), des Hautes écoles spécialisées (HES) et de l’IHEID (Institut de hautes études internationales et du développement). La mesure entrera en vigueur la semaine prochaine, alors que plusieurs écoles effectueront leur rentrée lundi.