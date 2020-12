Pandémie : Les tests de masse dans les Grisons se terminent

Le projet pilote grison s’est déroulé dans 19 communes de Haute-Engadine. Seules 1% des 15’000 personnes testées sont positives.

C’est la première fois en Suisse que des tests de masse sont réalisés. Le projet pilote grison s’est déroulé dans 19 communes de Haute-Engadine (Bernina), de Basse-Engadine et du Val Müstair ainsi que des vallées italophones de Poschiavo et de Bregaglia (Maloja).

Le taux de positivité de 1% correspond aux prévisions, a indiqué lundi le gouvernement du canton des Grisons. Ce taux varie d’une région à l’autre: 2,2% pour Bernina, 0,68% pour la Basse-Engadine et le Val Müstair et 0,82% pour Maloja. Au total, 150 personnes asymptomatiques ont pu être repérées et mises en isolement.