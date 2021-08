Suisse : Les tests gratuits ont coûté 20 millions de francs en juillet

Avec les vacances, les Suisses non vaccinés se sont rués sur les tests gratuits pour obtenir le certificat Covid. Mais cela a un prix pour le contribuable.

Du coup, les personnes non vaccinées vont-elles devoir bientôt payer leurs tests antigéniques? La question se pose tous les jours un peu plus. Le président de la Confédération, Guy Parmelin, lui-même, a laissé entendre récemment dans la SonntagsBlick que la Suisse pourrait prendre cette voie. «Si je refuse de me faire vacciner alors que la vaccination est gratuite, est-ce au contribuable vacciné de payer mes tests?» avait interrogé le Vaudois «Pour moi, la réponse est claire: c’est non», avait-il souligné. Le ministre de la Santé Alain Berset ne l’excluait pas non plus le 16 juillet dernier sur la RSR.