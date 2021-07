Coronavirus en Suisse - Les tests négatifs pourraient ne plus donner droit au Certificat Covid

Quarantaines: status quo pour les vacances

La liste des pays au retour desquels il faut se mettre en quarantaine n’a plus bougé: seuls le Royaume-Uni, l’Inde et le Népal s’y trouvent, car ils ont été les premiers touchés par le variant Delta. Or depuis, celui-ci est devenu majoritaire dans la plupart des pays d’Europe, Suisse y compris, et les critères pour placer des pays sur la liste perdent en pertinence. «Il n’est actuellement pas prévu de les réviser ou les modifier», indique pourtant un porte-parole de l’OFSP. Alain Berset avait récemment exclu d’ajouter des pays touchés comme le Portugal ou la Russie sur la liste, le justifiant par le fait que la Suisse allait rejoindre les rangs des pays soumis au variant Delta. Selon toute vraisemblance, les Suisses devraient pouvoir partir en vacances tranquilles et la liste ne devrait plus subir de changements majeurs ces prochains jours. Actuellement, 1044 personnes sont en quarantaine de retour d’un voyage.