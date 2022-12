Covid-19 en Suisse: Les tests ont coûté deux fois plus cher à la Confédération que les vaccins

Données mal protégées dans des centres de tests

Une enquête est en cours en Suisse, en Autriche et au Liechtenstein, car un médecin généraliste alémanique, qui gérait des centres de tests dans ces trois pays, a mal protégé les données de ses clients. Selon le site Watson, accéder à la base de données de l’entreprise était un vrai jeu d’enfant. Les informations liées à plus de 1 million de tests sont concernées. Un informaticien a découvert la faille en testant la sécurité de différents sites internet en Suisse. Les services du préposé fédéral à la protection des données ont confirmé qu’une procédure a été ouverte et que des mesures ont été prises pour que cette faille ne représente plus de danger pour les personnes concernées.