Cyclisme : Les tests positifs au Covid se multiplient sur la Vuelta

Lundi, lors du jour de repos, les noms de Mathias Norsgaard (Movistar) et de Jarrad Drizners (Lotto-Soudal) sont venus s’ajouter à la liste des abandons pour cause de test positif au Covid-19. Et mardi, trois coureurs ont dû renoncer à disputer le contre-la-montre: le Britannique Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), l’Australien Harry Sweeny (Lotto-Soudal) et l’Espagnol José Herrada (Cofidis). En course pour le maillot vert, l’Irlandais de la Bora Sam Bennett ne s’est pas non plus présenté au départ de l’étape, selon les organisateurs, sans que l’on sache pour le moment le motif de son abandon.