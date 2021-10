Suisse – Les tests suffiront-ils encore pour obtenir le certificat Covid?

Depuis ce lundi, tous les Suisses qui refusent d’être vaccinés mais qui veulent obtenir le passeport Covid devront passer à la caisse. En effet, les tests ne seront plus gratuits sauf pour les enfants jusqu’à 16 ans et les personnes qui attendent leur 2e dose de vaccin. Mais ils ne suffiront peut-être plus cet hiver pour obtenir le précieux certificat. La Confédération pourrait passer à son tour de la règle des 3G (en allemand «Geimpft, Genesen, Getestet», soit guéri, vacciné ou testé) à la règle des 2G (vacciné ou guéri), une stratégie adoptée déjà en Autriche et dans certaines villes allemandes.