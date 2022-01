Etats-Unis – Les têtes d’affiche du festival Coachella dévoilées

États-Unis : Les têtes d’affiche du festival Coachella dévoilées

Kanye West, Billie Eilish et Harry Styles sont notamment attendus dans le désert californien pour le festival Coachella, qui avait annulé ses deux dernières éditions.

Getty Images via AFP

Après l’annulation de ses deux dernières éditions pour cause de pandémie, le célèbre festival de musique Coachella prévoit de faire son retour en avril, avec comme têtes d’affiche Harry Styles, Billie Eilish et Kanye West. Parmi les dizaines d’artistes invités dans le désert californien, figurent également Phoebe Bridgers, Megan Thee Stallion, Stromae, Rich Brian, Doja Cat et Karol G.