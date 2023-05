France: Les textes érotiques de Bruno Le Maire font jaser

«Elle me tournait le dos; elle se jetait sur le lit; elle me montrait le renflement brun de son anus. “Tu viens Oskar? Je suis dilatée comme jamais“». Ces quelques phrases sont extraites de «Fugue américaine», le dernier roman du ministre français de l'Économie Bruno Le Maire, publié jeudi dernier.

Ce n'est pas la première fois que Bruno Le Maire, qui est l'auteur d'une dizaine de livres, insère dans l'un de ses ouvrages un passage érotique, note «France Info». Le natif de Neuilly-sur-Seine l'avait déjà fait dans «Le ministre», publié en 2004, un récit de sa mission de conseiller auprès de Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères. Il écrivait ceci: «Je me laissais envahir par la chaleur du bain, la lumière de la lagune qui venait flotter sur les glaces de la porte, le savon de thé vert, et la main de Pauline qui me caressait doucement le sexe».