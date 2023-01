Rail : Les TGV ont transporté près de 5 millions de voyageurs en 2022

Les années Covid sont désormais loin derrière en ce qui concerne le trafic ferroviaire entre la Suisse et la France. SNCF et CFF renouvellent en outre leur partenariat.

Ceux-ci ont d’ailleurs renouvelé leur partenariat avec leurs cousins français de la SNCF. Les deux compagnies ferroviaires vont continuer de transporter en commun les voyageurs entre la Suisse et la France. Une coopération, vieille de plus de 40 ans, et incarnée par la filiale Lyria SAS, détenue à 74% par SNCF Voyageurs et à 26% par les CFF.