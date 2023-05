Élections: les Thaïlandais aux urnes

Les Thaïlandais ont commencé dimanche à voter à l’occasion des premières élections législatives depuis les manifestations pro démocratie de 2020, sur fond de rejet du gouvernement conservateur pro armée, donné perdant dans les sondages face à l’opposition progressiste. Les analystes anticipent un taux de participation élevé, qui fait écho au changement souhaité par une partie de la population, dans un contexte de croissance en berne et de recul des libertés fondamentales.

Le principal parti d’opposition, Pheu Thai, mené par la fille de l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, espère tourner la page d’une quasi-décennie de domination par l’armée et ses alliés, incarnée par le Premier ministre sortant Prayut Chan-O-Cha (69 ans). Mais le système électoral complexe offre au candidat proche des militaires une avance confortable qui pourrait atténuer l’ampleur de l’alternance attendue, voire ouvrir une nouvelle période d’instabilité. Un scénario permettant aux militaires de se maintenir au pouvoir reste également envisageable.

Le Premier ministre sortant est en position de faiblesse

Candidate star, Paetongtarn Shinawatra capitalise sur la popularité de son père Thaksin Shinawatra, Premier ministre de 2001 à 2006, qui vit en exil pour échapper à une condamnation pour corruption. La figure charismatique de Thaksin, milliardaire érigé en idole par les milieux ruraux du Nord et du Nord-Est qui ont profité de ses politiques sociales pionnières, polarise la vie politique thaïlandaise depuis plus de 20 ans, entre ses soutiens («les Rouges») et ses adversaires conservateurs alignés sur l’armée («les Jaunes»).