Psychologie : Les théories complotistes augmentent la méfiance envers le vaccin

Selon une étude anglaise publiée mercredi, plus une personne croit aux théories complotistes, moins elle aura confiance envers la vaccination.

Les réseaux sociaux propagent ces théories

Selon ces travaux, la fausse théorie à laquelle les participants adhèrent le plus est celle selon laquelle le coronavirus a été délibérément fabriqué dans un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, d’où est partie l’épidémie. Quelque 33% des participants mexicains et 37% des participants espagnols jugent cette théorie «fiable» (entre 22 et 23% aux Royaume-Uni et aux États-Unis).