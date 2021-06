Zurich - Les thérapies contre les violences domestiques portent leurs fruits

Les violences conjugales en Suisse

La maison reste l'endroit le plus dangereux pour les femmes suisses. Toutes les deux semaines, une femme meurt des suites de violences domestiques dans le pays, selon le «Tages-Anzeiger». En 2020, la police cantonale zurichoise a été appelée environ 18 fois par jour pour des cas de violence domestique et a prononcé plus de 1200 interdictions de séjour et de contact à l'encontre de personnes qui représentaient une menace.