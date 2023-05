Genève: Les «thérapies de conversion» a priori bientôt illégales

Punir vite et fort, mais pas que…

En Suisse romande, Genève n’est pas précurseur en la matière: Neuchâtel a déjà adopté semblable législation le 2 mai dernier, Vaud s’y prépare aussi. Mais en optant pour une loi spécifique avec des sanctions administratives, le canton du bout du lac va plus loin, a certifié Mauro Poggia, président du Conseil d’Etat. Contrairement aux Neuchâtelois, qui ont choisi de modifier le code pénal cantonal, «notre solution permettra de sanctionner plus durement et plus vite les contrevenants. En effet, agir au plan pénal – et non administratif - cela peut être lourd, invasif et très long.» Autre différence, a exposé le magistrat: la loi genevoise ne fait pas que réprimer, elle garantit aussi aux victimes «ravagées» par ces pratiques d’être prises en charge, pour se reconstruire.