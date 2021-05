États-Unis : Les Thorne pressenties pour remplacer les Kardashian

Bella, Dani et Kaili Thorne pourraient prendre la place laissée vacante par Kim et ses proches sur E!

En juin 2021, «L’incroyable famille Kardashian» s’arrêtera après 20 saisons. Loin de se morfondre, le créateur et producteur de l’émission de télé­réalité, Ryan Seacrest, prépare la suite. D’après Page Six, il a jeté son dévolu sur Bella, Dani et Kaili Thorne et négocierait pour qu’elles acceptent d’être suivies dans leur quotidien par des caméras.