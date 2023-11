Les tiques, encore plus dangereuses que ce que l’on croyait

Vous vous baladez dans les hautes herbes et une fois arrivé chez vous, votre entrejambe vous démange. C’est une réalité pour beaucoup de Suisses chaque année, en proie aux nombreuses tiques que l’on retrouve notamment en forêt. Ces petites bestioles sont connues pour transmettre d’innombrables maladies chez l’humain, dont celle de Lyme. Cependant, il semblerait que ces acariens soient encore bien plus dangereux que ce que l’on pensait, selon une récente étude de l’Université de Zurich, relayée par la SFR .

Les chercheurs ont notamment détecté le virus Alongshan (ndlr: l’ALSV est une maladie dont la dangerosité pour l’homme n’est pas encore formellement établie) chez plusieurs individus de l’espèce. S’il avait déjà été découvert en Suisse entre 2021 et 2022, l’étude révèle aujourd’hui que ces acariens en portent deux fois plus que la méningo-encéphalite à tiques. En outre, les bactéries les plus détectées dans l’échantillon analysé appartenaient à la famille des Rickettsies, qui provoquent des symptômes tels que de la fièvre et des frissons. Début novembre, un virus de type Ebola, à savoir la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, avait été détecté dans des populations de tiques se trouvant dans le sud de la France.