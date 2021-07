Suisse - Les tiques risquent de régner en nombre cet été

Les tiques aiment l’humidité. La météo des dernières semaines a donc été ultra bénéfique au bien-être de ces insectes. La haute-saison des tiques débute dès que les gens commencent à passer davantage de temps dans la nature. Werner Tischhauser, expert en tiques à la haute école zurichoise de sciences appliquées, confirme: «Leur phase active s’est nettement étendue.» Et d’ajouter: «Si le temps reste humide comme ça, leur pic d’activité pourrait tomber en juillet voire en août.»

Risque élevé de morsures

L’expert explique que l’activité des tiques baisse uniquement après trois jours consécutifs de soleil et avec des température avoisinant les 30 degrés. Or comme cela ne risque pas de se produire de si tôt, le risque de morsure reste très élevé.

Vaccin

En Suisse, ces bestioles transmettent plusieurs maladies, notamment la méningo-encéphalite transmise par les tiques (FSME). Celle-ci attaque le système nerveux central. Selon Barbara Jakopp, infectiologue à l’Hôpital cantonal d’Aarau, la meilleure protection contre cette maladie reste la vaccination. «Nous sommes une zone à risque concernant la FSME. La maladie touche tant les jeunes que les vieux et son déroulement est très varié.» Elle précise que le vaccin contre la FSME est possible même si on vient de se faire vacciner contre le coronavirus.