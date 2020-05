Suisse

Les tiques sévissent sur le bas Plateau

Une étude zurichoise montre que la multiplication des activités en plein air augmente le nombre de morsures de tiques.

Les tiques sévissent surtout au printemps et au début de l'été: d'abord sur le bas Plateau, puis aussi dans les grands centres urbains et les sites d'excursion populaires. Une étude de la Haute école zurichoise ZHAW le révèle grâce à une appli de prévention.

La canicule les assomme, l’hiver les achève

Au printemps, les petites bêtes piquent d’abord dans les zones les plus basses du Plateau suisse. Plus tard dans la saison et jusqu’au début de l’été, les signalements proviennent de plus en plus souvent des centres urbains et des sites d’excursions populaires.