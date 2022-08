Les tirs obligatoires hors du service ne seront pas abolis

Le 17 décembre 2021, le conseiller national, François Pointet, a déposé une initiative parlementaire demandant la suppression des tirs obligatoires à 300 m qu’il qualifiait d’«anachronisme inefficient». «Nous voulons une armée agile, moderne et de haute technologie. Même la conservation de troupe de combat bien entraînée et avec un équipement de pointe ne parle pas en faveur du maintien des tirs obligatoires», écrivait-il, expliquant que «l’engagement, la manipulation et la maîtrise d’une arme en situation de combat n’ont absolument rien à voir avec ce qui peut être entraîné dans un stand de tir à 300 m». À ses yeux, il suffisait que «quelques centaines de spécialistes» soient formées au tir à longue distance.