La Suisse sera alignée dans un 3-5-2 qui pourrait bien ressembler souvent à un 5-3-2. Yann Sommer est bien entendu devant les buts et il sera défendu par une charnière formée de Nico Elvedi, Fabian Schär et Ricardo Rodriguez. Au milieu, Loris Benito et Silvan Widmer seront chargés d'animer les ailes, alors que Remo Freuler, Djibril Sow et Granit Xhaka seront dans l'axe.