Prix de l’électricité: Les TL pourraient voir leur facture augmenter de 20 millions

Le centre de recherche en intelligence artificielle affilié à l’EPFL dépend lui aussi du marché libre de l’électricité. L’institut est locataire d’un immeuble à Martigny. Or le propriétaire du bâtiment arrive en fin de contrat avec son fournisseur à la fin de l’année, relate « Le Nouvelliste » lundi.

L’Idiap consomme entre 800’000 et 900’000 kWh par an, ce qui représente un coût d’environ 100’000 francs. Ce montant pourrait quintupler l’année prochaine. Or ce sont les serveurs de l’institut qui consomment près de la moitié de l’électricité. Les chercheurs réfléchissent donc à déplacer leurs serveurs dans des locaux soumis à des tarifs fixes pour limiter les coûts. Comme pour les TL (cf. ci-dessus), si aucun contrat n’est signé, les tarifs évolueront donc à la journée dès le 1er janvier 2023.