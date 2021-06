Tendance - Les tongs à talons tapent l’incruste

Depuis leur retour inattendu en 2019, les tongs à talons, très en vogue au début des années 2000, gagnent chaque saison un peu plus de terrain. Qu’on les aime ou qu’on les déteste, ces chaussures hybrides sont un incontournable du dressing estival 2021 et semblent bien parties pour durer. Voici quelques looks repérés sur Instagram pour vous inspirer et une sélection shopping (à la fin de l’article).