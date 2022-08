Football : Les tops et les flops de l’Euro 2022

Affluence, 8-0, talonnade qui se transforme en but, Beth Mead au sommet... L’Euro féminin en Angleterre , qui s’est achevé dimanche par le sacre de l’Angleterre, a offert son lot d’émotions et de faits marquants.

Une joueuse: Beth Mead

C’est LA joueuse du tournoi. L’ailière des «Lionesses», 27 ans, a réalisé un Euro flamboyant pour le pays-hôte, inscrivant six buts et délivrant cinq passes décisives. Logiquement sacrée meilleure joueuse de la compétition, «Meado l’enragée» a répondu aux critiques sur le terrain, après avoir été écartée des derniers JO de Tokyo, la faute à un style jugé parfois trop agressif.

Un chiffre: 87’192 spectateurs

Le match d’ouverture entre l’Angleterre et l’Autriche (1-0) et ses 68’871 spectateurs avait déjà permis de battre le record d’affluence lors d’un match de l’Euro depuis 2013 et la finale Allemagne Norvège en Suède (41 301). Comme prévu, la finale dimanche a encore effacé ce record, et même celui des hommes à l’Euro, grâce aux 87’192 spectateurs présents à Wembley pour assister au sacre de l’Angleterre (2-1 a.p.).