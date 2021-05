Football - Les tops et les flops du week-end

Twitter / @ALeague

On commence avec la J-League 2, soit la 2e division japonaise. La rencontre entre et Iwata et Tochigi a été animée, avec un score final de 3-2. On a surtout pu admirer un but inscrit depuis le milieu du terrain par le Brésilien de Togichi Juninho, grandement aidé par le gardien adverse pour le coup.

On enchaîne avec la MLS et une vieille connaissance. Nani, ancien joueur de Manchester United, fait désormais les beaux jours de l’équipe d’Orlando City. Le Portugais a participé à la victoire de son équipe 3-0 contre Cincinnati en inscrivant un but somptueux à la 19e minute.

On reste encore en MLS, avec le carton des San Jose Earthquakes contre DC United (4-1) et le troisième but des Californiens, inscrit par Jackson Yueill à la 43e minute d’une splendide reprise de volée.

En Russie, le Zenit Saint-Pétersbourg a fêté son titre de champion de la plus belle des manières en infligeant une véritable correction au Lokomotiv Moscou (6-1). À la 19e minute, Artyom Dzoumbia a ouvert le score d’une superbe balle piquée qui a pris de court toute la défense moscovite.

Direction l’Australie, avec un gardien à l’honneur. Matt Acton, dernier rempart du Melbourne Victory, a évité une défaite aux siens grâce à une superbe parade dans les arrêts de jeu du match contre les Central Coast Mariners. Score final: 1-1.

Place à la Super League malaisienne. Sabah s’est imposé 2-1 contre Perak, mais le but du match est assurément à mettre à l’actif du joueur de Perak Naim Nazirul. L’arrière gauche malaisien avait ouvert le score à la 27e minute d’un coup franc imparable.

Lors de cette même rencontre, l’égalisation de Mohd Amri a surtout permis au gardien de Perak de s’offrir un petit moment de solitude. Hafizul Hakim s’est complètement troué sur un envoi qu’il aurait dû assurément arrêter.

On termine avec une autre bourde, venue de Serbie cette fois. L’Etoile Rouge de Belgrade s’est imposée contre Vojvodina sur le plus petit des scores (1-0), grâce à un magnifique but contre son camp du défenseur Sinisa Sanicanin, dont la passe en retrait a terminé sa course dans le mauvais but.