Royaume-Uni: Les Tories de Boris Johnson écrasés lors des deux élections partielles

Royaume-Uni : Les conservateurs de Boris Johnson perdent les deux élections partielles

Le Premier ministre et son parti ont subi vendredi deux défaites lors d’élections législatives partielles, notamment dans une circonscription détenue par les Tories depuis plus d’un siècle.

Les libéraux-démocrates centristes ont renversé la majorité conservatrice pour remporter Tiverton et Honiton, circonscription du sud-ouest de l’Angleterre conservatrice depuis sa création en 1997, par plus de 6000 voix. Le Parti travailliste, principal parti d’opposition, a récupéré par près de 5000 voix la circonscription de Wakefield, dans le nord de l’Angleterre, un fief traditionnellement travailliste ravi par les Tories lors de leur triomphe de décembre 2019.

«Verdict clair»

Le chef des libéraux-démocrates, Ed Davey, a déclaré que son parti était entré «dans l’histoire politique avec cette victoire stupéfiante» et que c’était un «réveil pour tous ces députés conservateurs qui soutiennent Boris Johnson». «Les habitants de Tiverton et Honiton ont parlé au nom du pays», a-t-il ajouté. «Le public en a assez des mensonges et des violations de la loi de Boris Johnson et il est temps que les députés conservateurs fassent enfin ce qu’il faut et le renvoient».