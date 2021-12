Etats-Unis : Fouilles désespérées dans le sillage des tornades meurtrières

Le décompte funeste se poursuit dimanche après le passage apocalyptique de tornades dans le centre et le sud des USA. On déplore désormais au moins 94 victimes au total.

«Une opération très triste et grave»

La fabrique de bougies Mayfield Consumer Products n’est plus qu’un enchevêtrement de poutrelles et de tôles tordues, empilées sur plusieurs mètres de hauteur. Equipés de grues, bulldozers et autres engins mécaniques, les secouristes progressaient dimanche lentement dans les décombres, continuant à espérer un miracle.