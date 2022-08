Floride : Les touristes affluent pour voir un décollage vers la Lune

Assister au décollage d’une fusée vers la Lune, c’est «une expérience unique à vivre dans sa vie», jubile Joanne Bostandji, 45 ans. Venue avec son mari et ses deux enfants depuis le nord de l’Angleterre pour passer des vacances spatiales en Floride, elle détaille son plan d’attaque pour le Jour-J: «prendre la route très tôt pour trouver une place» sur la plage de Cocoa Beach, non loin du centre spatial Kennedy. C’est de là que doit être lancée lundi pour la première fois la toute nouvelle méga-fusée de la Nasa, la plus puissante du monde. «Je sais que ça aura lieu au loin, mais je pense que ce sera quand même assez incroyable», dit-elle à l’AFP.

«La nature historique» du vol de lundi, le premier du programme américain de retour sur la Lune, «a assurément soulevé l’intérêt du public», a déclaré à l’AFP Meagan Happel, de l’office de tourisme de la côte spatiale de Floride. Des embouteillages sont attendus sur la route dès 04 h 00 du matin, pour un lancement prévu à 08 h 33. Si le décollage est repoussé, par exemple à cause de la météo, davantage de monde pourrait affluer pour la date suivante, en plein week-end. Les hôtels sur la côte affichent complets depuis plusieurs semaines, et les places de parkings près des meilleurs points de vue sont limitées.

Croisière spatiale

Chanceuse, Sabrina Morley a pu louer un appartement non loin de la plage, et montera avec ses deux enfants et quelques dizaines d’autres personnes sur un bateau affrété pour l’occasion par une entreprise, «Star fleet tours», pour 95 dollars par billet. «Je n’ai jamais été si près d’un décollage», explique cette femme de 43 ans, qui a pourtant grandi à Orlando, à moins d’une heure de route. Elle aime que le programme Artémis de la Nasa ambitionne de faire atterrir pour la première fois une femme sur la Lune (en 2025 au plus tôt). «La représentation, ça compte», dit-elle en regardant sa fille de deux ans, qui porte déjà une imitation de casque d’astronaute sur la tête.