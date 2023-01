Thaïlande : Les touristes chinois accueillis en grande pompe

Les 269 arrivants chinois de la ville de Xiamen, dans le sud-est du pays, ont été accueillis avec des fleurs et des sacs de cadeaux – contenant du désinfectant pour les mains et des masques de protection – tandis qu’une bannière en chinois proclamait «La Chine et la Thaïlande sont une seule et même famille». «Je suis très contente et je n’arrive pas à y croire», a déclaré Jiang Shanna, professeure d’université, parmi les premières arrivées.