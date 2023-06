Les touristes étrangers ont dépensé 6 milliards de plus en 2022

Getty Images via AFP

L’année dernière, le nombre de touristes étrangers a continué de croître en Suisse, note l’OFS. «Les recettes issues des séjours dans l’hôtellerie, la parahôtellerie ou chez les particuliers ont affiché une forte hausse». Tout comme les séjours hospitaliers et ceux d’études. Pour l’ensemble des séjours avec nuitées, les données de l’OFS dévoilent «une augmentation des recettes de 58,5%. La plus forte hausse des recettes a été enregistrée grâce aux excursions d’un jour et au tourisme de transit (+60%)».