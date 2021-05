Italie : L’arène du Colisée à nouveau accessible dès 2023

Les autorités italiennes ont sélectionné un projet pour reconstituer le plancher de l’arène des combats du Colisée de Rome.

Le plancher de l’arène au centre du Colisée de Rome n’est plus accessible depuis plus de deux siècles.

Le ministère italien de la Culture a dévoilé dimanche un ambitieux projet de reconstitution de l’arène des combats de l’amphithéâtre romain du Colisée, qui permettra aux visiteurs de s’y promener dès 2023. Une entreprise d’ingénieurs milanais a remporté contre dix concurrents un appel d’offres lancé fin 2020, grâce à son projet à base de lamelles de bois mobiles et de ventilation naturelle des souterrains, qui abritaient à l’époque des jeux du cirque des animaux sauvages et des esclaves.

«Il s’agit d’un nouveau pas en avant vers la reconstruction de l’arène, un projet ambitieux qui aidera à la conservation des structures archéologiques en récupérant l’image originelle du Colisée et sa caractéristique de complexe machine scénique», s’est réjoui le ministre de la Culture Dario Franceschini.

Il souhaite permettre aux visiteurs d’admirer le monument symbole de l’Italie depuis le centre de l’arène, comme on pouvait le faire encore à la fin des années 1800. Actuellement, à part une petite plateforme, le Colisée ne dispose plus de sol mais révèle à ciel ouvert les ruines des murs et couloirs des souterrains de l’arène. De grands événements culturels pourront aussi s’y tenir, mais il n’est pas question de transformer le lieu en salle de spectacle. Le 29 juillet, Dario Franceschini entend convier au Colisée les ministres d’un G20 de la Culture.