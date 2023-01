Suisse: Les touristes sont de retour à Genève et à Zurich

Genève aussi

Le constat est le même à Genève. «Dès avril, la remontée a été très forte et, dès le mois de mai, on a retrouvé un niveau de 95 à 99% par rapport à 2019», observe Adrien Genier, directeur de Genève Tourisme. Et les chiffres officiels de l’année jusqu’en octobre montrent un niveau d’à peine 13% plus bas qu’avant la pandémie. Quant à cet hiver, les indicateurs sont au vert pour décembre et janvier, selon les hôteliers de la ville.