Coronavirus Les touristes suisses rapatriés doivent passer à la caisse

La presse dominicale revient sur la crise du coronavirus, ce dimanche. Elle souligne notamment que des touristes rapatriés par la Confédération n’ont pas encore réglé leur facture.

Plus de 7000 personnes ont été rapatriées par Berne.

Ce dimanche, la crise du coronavirus a inspiré la presse dominicale. Pendant la crise du coronavirus, la Confédération a ainsi ramené plus de 7000 voyageurs chez eux via des vols spéciaux. Le gros des coûts est supporté par les personnes secourues elles-mêmes. Or l’état des paiements après l’expiration du délai de 30 jours laisse à désirer.