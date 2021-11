Football – Les tourments existentiels d’un ancien gardien de Manchester United

Dans un entretien au Guardian, Lindegaard fait état de son mal-être à chaque instant. «À United, j’ai probablement fait ce qui était attendu, pas ce dont je rêvais», explique celui dont le passage à Old Trafford a duré quatre ans et demi et reste de loin le highlight sportif de sa carrière. Pourtant, jouer pour ManU constituait bien un rêve à une époque. Là où ses démons étaient déjà bien présents.

Comment les recruteurs ont dénaturé son jeu

Une opportunité en or, et le début d’autres problèmes. «Début 2012, Eric est venu me voir et m’a dit: «Le chef est très content de toi. Tu vas jouer le reste de la saison, et David De Gea fera l’Europe». Le matin même à l’entraînement, je me suis tordu la cheville. Je suis me allongé pour pleurer: mon monde s’effondrait.» La fin de saison à l’infirmerie, la suivante sans pouvoir sauter sur le pied droit. «Je n’étais pas assez mature pour me dire que ma cheville n’allait pas bien. Il y avait très peu de marge entre David et moi.» Suivent autant de performances qui ne sauraient le satisfaire, jusqu’à le conduire à son départ des Red Devils. Les tourments, eux, le suivaient à la trace.