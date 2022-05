Canada : Les toutous sont des collaborateurs (presque) comme les autres

Depuis la fin des restrictions sanitaires et du télétravail, certaines entreprises autorisent leurs employés à amener leur chien sur leur lieu de travail pour faciliter le retour au bureau. Exemples à Ottawa.

«Daisy» fait «partie intégrante» de l’entreprise. Sur le site web de la compagnie, elle pose parmi les membres de l’équipe et a même droit à une courte biographie. «Nous encourageons les gens qui ont des animaux à les amener» au bureau, explique le président de Tungsten Collaborative, Bill Dicke. «Vous développez cette relation avec votre animal à la maison et tout à coup vous retournez au travail, et il doit être mis en cage pour la journée ou errer seul dans la maison», déplore le gestionnaire de 47 ans, qui estime que ce «n’est pas juste» pour l’animal. Selon lui, la pandémie a rendu les entreprises plus tolérantes sur la présence d’animaux de compagnie au travail.