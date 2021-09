Paris : Les toxicos des jardins d’Éole et de la place Stalingrad ont été évacués

La présence de consommateurs de crack dans un quartier du nord-est de Paris faisait polémique. La préfecture de police les a fait déplacer vers un autre secteur sans riverains.

La préfecture de police a évacué, vendredi matin, la place Stalingrad et les jardins d’Éole, au nord-est de Paris, où se regroupent depuis des mois des consommateurs de crack, au grand dam des riverains.

Les toxicomanes du secteur des jardins d’Éole à Paris, actuel point de fixation des usagers du crack du nord-est parisien, ont été évacués vendredi matin, par la police, pour être regroupés un peu plus loin.

Plusieurs cars ont été mobilisés pour emmener la cinquantaine de toxicomanes présents en bordure nord des jardins d’Eole, vers la place Auguste-Baron, a constaté un journaliste de l’AFP. Encadrée par un important dispositif policier, l’évacuation s’est déroulée dans le calme et achevée vers 11 h 30.

Gérald Darmanin a «entendu la colère des riverains»

«Sur mon instruction, la préfecture de police évacue ce matin les toxicomanes des secteurs des Jardins d’Éole et de Stalingrad. Le combat contre la drogue est un combat quotidien et j’ai entendu la colère des riverains», a aussi commenté sur Twitter, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

«La fermeture des jardins d’Éole aux usagers de crack décidée par la mairie de Paris entraîne depuis début juillet des nuisances particulièrement élevées pour les riverains des rues Riquet, et d’Aubervilliers, dans une configuration urbaine particulièrement inadaptée: rue étroite et passante, proximité immédiate d’habitations et d’écoles», a argumenté la préfecture de police.